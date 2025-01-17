Mert Günok Beşiktaş ile sözleşmesini yeniledi!

17 Ocak 2025 19:29 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 19:35

Süper Lig takımı Beşiktaş yeni sezondaki ilk iç transferini gerçekleştirdi. Kaptan Mert Günok, takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş​ iç transferinde takım kaptanı Mert Günok ile sözleşme uzatarak yaptı. Anlaşması sezon sonunda bitecek olan Mert ile siyah-beyazlı kulüp 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Serdal Adalı ile buluşan Mert Günok​, yeni sözleşmeyi imzaladı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Mert Günok açıklamasında, "Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş’ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol​ ve Beşiktaş izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki kaleci​ bu sezon Beşiktaş forması ile 24 maça çıktı. Mert Günok, bu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapattı.