Erling Haaland 10 yıllık sözleşme imzaladı!

17 Ocak 2025 17:41 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 18:00

Premier Lig takımı Manchester City'nin önemli yıldız futbolcusu Erling Haaland, kulübüyle sözleşme yeniledi. Norveçli golcünün sözleşme süresi dikkat çekerken yıllık kazancı ise dudak uçuklattı.

LaLiga devi Real Madrid'in senelerdir transfer listesinde bulunan Erling Haaland​, geleceği hakkında dikkat çeken bir karar aldı.

Manchester City​'nin Norveçli golcüsü kendisini 2034 yılına kadar kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Haaland, City ile 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

"KÜRESEL ÇAPTA EN İYİ FORVET"

Yapılan açıklamada, "Küresel çapta futbolda forma giyen en iyi forvetlerden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan kulübe katıldığından bu yana olağanüstü ilk iki buçuk sezon geçirdi. Norveçli yıldız, Etihad'daki ilk sezonunda City'nin Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi üçlüye ulaşmasında kilit rol oynadı" ifadeleri kullanıldı.

MANCHESTER CİTY KARNESİ

Erling Haaland bu sezon Manchester City forması ile çıktığı 28 maçta 21 gol atarken 1 gol pası verdi. Norveçli golcü İngiliz kulübünde 3. sezonunu geçirirken toplam 126 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 111 gole ulaşan Haaland, 16 asist üretti.