Adana depremde yıkım var mı? Ali Yerlikaya son durum bilgisini açıkladı

27 Ekim 2024 20:38 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 20:57

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün akşam saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşları korkutan sarsıntının ardından Adana'da yıkım var mı merak edildi. Ali Yerlikaya konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

27 Ekim Pazar günü Adana'da saat 20.07 sıralarında meydana gelen sarsıntıda vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Endişeli anların sonrasında Adana'da yıkılan binanın olup olmadığı gündeme geldi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ADANA'DA YIKIM VAR MI?

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalara göre ilk tespitlerde olumsuz bir durum bulunamadı.

Konuyla ilgili Bakan Yerlikaya şu sözleri söyledi:

"Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem​ meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ayrıca Vali Köşger ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibari ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur. Geçmiş olsun Kozan Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

ADANA KOZAN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Minnetli bölgesinde 5.0 büyüklüğünde ve 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi.

İlk yapılan incelemelere göre depremde yıkılan bina tespit edilemedi.