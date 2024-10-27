Adana Kozan'da meydana gelen deprem Mersin, Maraş, Kayseri ve çevre illerden hissedildi

27 Ekim 2024 20:43 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 21:05

27 Ekim Pazar günü Adana'nın Kozan ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından Mersin, Maraş, Kayseri'de deprem mi oldu sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklama yaptı.

Adana depremde yıkım var mı? Ali Yerlikaya son durum bilgisini açıkladı

Adana depremde yıkım var mı? Ali Yerlikaya son durum bilgisini açıkladı

Bugün akşam saatlerinde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından deprem​ mi oldu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Kandilli Rasathanesi​ ve AFAD​ tarafından yapılan açıklamaya göre Adana​'nın Kozan​ ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERSİN, MARAŞ, KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?

Kozan'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Mersin, Maraş, Kayseri ve çevre illerden de hissedildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre ilk aşamada olumsuz bir durum tespit edilemedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremlerin listesi güncel olarak paylaşılıyor.

27 Ekim Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremlerin listesi şöyle: