Adana Kozan'da meydana gelen deprem Mersin, Maraş, Kayseri ve çevre illerden hissedildi
27 Ekim Pazar günü Adana'nın Kozan ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından Mersin, Maraş, Kayseri'de deprem mi oldu sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklama yaptı.
Bugün akşam saatlerinde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MERSİN, MARAŞ, KAYSERİ DEPREM Mİ OLDU?
Kozan'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Mersin, Maraş, Kayseri ve çevre illerden de hissedildi.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre ilk aşamada olumsuz bir durum tespit edilemedi.
SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremlerin listesi güncel olarak paylaşılıyor.
27 Ekim Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremlerin listesi şöyle: