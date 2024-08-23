Adana Saimbeyli'de 3.1 büyüklüğündeki depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
23 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:43
Son günlerde sık sık sarsıntının yaşandığı Adana'da 23 Ağustos günü 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken vatandaşlar az önce deprem mi oldu araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi aracılığıyla büyüklüğü ve yeri belli oldu.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Ağustos günü olan sarsıntıların saatini, şiddetini ve derinliğini anlık olarak paylaşırken Adana'da deprem oldu.
ADANA'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saimbeyli'de olan sarsıntı 15.25'te olurken derinliği 2.8 km olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre ise sarsıntının şiddeti 3.3 olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber