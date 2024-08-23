Adana Saimbeyli'de 3.1 büyüklüğündeki depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu

23 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:43

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Ağustos günü olan sarsıntıların saatini, şiddetini ve derinliğini anlık olarak paylaşırken Adana'da deprem oldu.

ADANA'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saimbeyli'de olan sarsıntı 15.25'te olurken derinliği 2.8 km olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre ise sarsıntının şiddeti 3.3 olarak ölçüldü.