Adana'da fay hattı geçen yerler ve deprem risk haritası 2024

27 Ekim 2024 20:14 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 20:27

27 Ekim Pazar günü Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan depremin ardından Adana'da fay hattı var mı, nereden geçiyor sorusu merak konusu oldu..

Deprem​ bölgesi olan Türkiye​'de her dakika ufak sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Adana​'da bugün akşam saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından fay hattı​ haritası ve riskli bölgeler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

ADANA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanı olan Prof. Dr. Süleyman Pampal, tarafından yapılan açıklamaya göre Adana'yı etkileyecek ve 6-7 şiddeti arasında deprem üretebilecek faylar bulunuyor.

AFAD İl Afet Risk Azaltma Planı'nda yer alan bilgilere göre ise Adana ve çevresi depremsellik bakımından oldukça riskli bir bölge olduğu belirtiliyor.

ADANA'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDE GEÇİYOR?

Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın aktardığı bilgilere göre Adana'yı etkileyebilecek ve 6-7 büyüklüğünde deprem üretebilecek olan faylar şöyle: