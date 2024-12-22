Adana'da yarın yağmur var mı? 23 Aralık 2024 Pazartesi yağış raporu paylaşıldı

22 Aralık 2024 18:53 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan veriler sayesinde Türkiye genelindeki hava durumunu öğrenebiliyoruz. Vatandaşlar tarafından Adana'nın 23 Aralık 2024 Pazartesi yağış raporu merak ediliyor. Adana'da yarın havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Yağmur, kar ve soğuk | Kış bastırıyor! 4 il için sarı kodlu uyarı (22 Aralık hava durumu)

Yağmur, kar ve soğuk | Kış bastırıyor! 4 il için sarı kodlu uyarı (22 Aralık hava durumu)

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde yağışlı havalar hakim olmaya başladı.

Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da kar yağışları etkili olmaya devam ediyor. Hafta sonu ülke genelinde hava kapalı ve yağmurlu bir şekilde seyretti.

Vatandaşlar tarafından Adana'da yarın yağmurun yağıp yağmayacağı ise merak ediliyor. Adana hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı.

ADANA'DA YARIN YAĞMUR VAR MI 23 ARALIK 2024?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre yarın Adana'da yağmurlu hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

İl genelinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacakken gün içerisinde ise kuvvetli sağanak yağış görülecek.

Tahmin edilen en düşük sıcaklık 8 derece olurken, en yüksek ise 14 derece oldu.

Adana'nın 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

TARİH BEKLENEN HAVA DURUMU EN DÜŞÜK SICAKLIK EN YÜKSEK SICAKLIK 23 Aralık Pazartesi Kuvvetli Sağanak Yağış 8 14 24 Aralık Salı Kuvvetli Sağanak Yağış 9 15 25 Aralık Çarşamba Kuvvetli Sağanak Yağış 8 18 26 Aralık Perşembe Sağanak Yağışlı 8 13 27 Aralık Cuma Sağanak Yağışlı 8 16

HATAY'DA HAVA YARIN NASIL OLACAK?

MGM'nin paylaştığı rapora göre Hatay'da yarın havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Akşam saatlerinde ise yağışın şiddetini arttırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Gün içerisinde hava sıcaklıklarının ise en düşük 8 derece, en yüksek ise 11 derece olacağı belirtiliyor.