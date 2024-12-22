Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Adana'da yarın yağmur var mı? 23 Aralık 2024 Pazartesi yağış raporu paylaşıldı

Adana'da yarın yağmur var mı? 23 Aralık 2024 Pazartesi yağış raporu paylaşıldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
22 Aralık 2024 18:53 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:28
Adana&#039;da yarın yağmur var mı? 23 Aralık 2024 Pazartesi yağış raporu paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan veriler sayesinde Türkiye genelindeki hava durumunu öğrenebiliyoruz. Vatandaşlar tarafından Adana'nın 23 Aralık 2024 Pazartesi yağış raporu merak ediliyor. Adana'da yarın havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde yağışlı havalar hakim olmaya başladı.

Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da kar yağışları etkili olmaya devam ediyor. Hafta sonu ülke genelinde hava kapalı ve yağmurlu bir şekilde seyretti. 

Vatandaşlar tarafından Adana'da yarın yağmurun yağıp yağmayacağı ise merak ediliyor. Adana hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı.

Adana'da yarın yağmur var mı? 23 Aralık 2024 Pazartesi yağış raporu paylaşıldı - 1. Resim

ADANA'DA YARIN YAĞMUR VAR MI 23 ARALIK 2024?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre yarın Adana'da yağmurlu hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

İl genelinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacakken gün içerisinde ise kuvvetli sağanak yağış görülecek.

Tahmin edilen en düşük sıcaklık 8 derece olurken, en yüksek ise 14 derece oldu.

Adana'nın 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

TARİHBEKLENEN HAVA DURUMUEN DÜŞÜK SICAKLIKEN YÜKSEK SICAKLIK
23 Aralık PazartesiKuvvetli Sağanak Yağış814
24 Aralık SalıKuvvetli Sağanak Yağış915
25 Aralık ÇarşambaKuvvetli Sağanak Yağış818
26 Aralık PerşembeSağanak Yağışlı813
27 Aralık CumaSağanak Yağışlı816

Adana'da yarın yağmur var mı? 23 Aralık 2024 Pazartesi yağış raporu paylaşıldı - 2. Resim

HATAY'DA HAVA YARIN NASIL OLACAK?

MGM'nin paylaştığı rapora göre Hatay'da yarın havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Akşam saatlerinde ise yağışın şiddetini arttırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Gün içerisinde hava sıcaklıklarının ise en düşük 8 derece, en yüksek ise 11 derece olacağı belirtiliyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...