Adaylar belli oldu! 2024 Ballon d’Or ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

27 Ekim 2024 18:25 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 18:25

2024 Ballon d'Or adaylarının açıklanmasıyla birlikte, hangi oyuncuların bu yıl ödül için yarışacağı merak konusu oldu. Her yıl büyük bir coşkuyla takip edilen bu prestijli ödül, 28 Ekim’de Paris'te düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak. 2024 Ballon d’Or nereden izlenir ve saat kaçta başlayacak merak ediliyor.

Futbol dünyasının en ilgi gören ödülü olan Ballon d'Or​ bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. Ödül için aday gösterilen isimler belli oldu ve futbolseverler 2024 Ballon d’Or ödül töreninin tarihini merakla takip ediyor.

Ödüller yalnızca en iyi erkek ve kadın futbolcuya değil, aynı zamanda teknik direktörler ve kulüpler gibi farklı kategorilere de dağıtılacak.

2024 BALLON D’OR NE ZAMAN?

2024 Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim 2024 Pazartesi günü Paris​'te gerçekleştirilecek. Etkinlik Paris'in ünlü mekanlarından Chatelet Opera Binası'nda düzenlenecek ve futbol dünyasının yıldızları, teknik direktörler ve spor camiasından pek çok önemli isim bu özel gecede bir araya gelecek.

Bu yıl ödüller sezon bazlı performanslara göre dağıtılacak. 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki performanslar değerlendirilecek. Ballon d'Or ödülü kazananlar bu süreçteki başarılarıyla belirlenecek.

BALLON D’OR NEREDEN İZLENİR?

2024 Ballon d’Or ödül törenini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için çeşitli yayın alternatifleri mevcut. Türkiye’de 2024 Ballon d’Or Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Tivibu Spor’un YouTube kanalı üzerinden de futbolseverler 2024 Ballon d’Or ödül törenini canlı olarak takip edebilecekler.

2024 BALLON D’OR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla 2024 Ballon d'Or ödül töreni, Tivibu Spor 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

28 Ekim 2024 tarihinde saat 22:45’te başlayacak olan Ballon d'Or ödül töreni futbol dünyasının en büyük ödüllerinden birinin kazananlarını açıklayacak.

BALLON D'OR HANGİ KATEGORİLERDE ÖDÜLLER VERİLECEK?

En İyi Kadın Futbolcu

En İyi Erkek Futbolcu

En İyi Kadın Teknik Direktör

En İyi Erkek Teknik Direktör

Kadınlarda En İyi Kulüp

Erkeklerde En İyi Kulüp

BALLON D’OR 2024 ADAYLARI KİMLER?

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)