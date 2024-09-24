2024 Ballon d'Or'u kazanan isim sızdırıldı! Real Madrid'in yıldızına tebliğ edildi

24 Eylül 2024 10:56 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:57

Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen 2024 Ballon d'Or ödülüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 28 Ekim'de Paris'te sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülünü kimin kazandığı 1 ay önceden ortaya çıktı. İspanyol basını, Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünün Real Madrid'in yıldız futbolcusuna verildiğini öne sürdü. İşte detaylar...

Avrupa'nın en iyileri belli oldu: İlk 20'de tek Türk takımı var!

Avrupa'nın en iyileri belli oldu: İlk 20'de tek Türk takımı var!

Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen ve 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülünü 2024 yılında kimin kazanacağı şimdiden belli oldu. Kazanan isme kararın bildirildiği öne sürüldü.

BALLON D'OR'U VİNİCİUS JUNİOR KAZANDI!

Marca'da yer alan habere göre; Ballon d'O ödülünü bu yıl Real Madrid ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior kazandı.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla çıktığı 39 maçta 24 gol ve 9 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı.

ÖDÜLÜ KAZANDIĞI TEBLİĞ EDİLDİ

Haberin detayında, Hakan Çalhanoğlu'nun da adayları arasında yer aldığı 2024 Ballon d'Or ödülünü kazandığı Vinicius Junior'a France Football ve UEFA'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda tebliğ edildiği ifade edildi.

Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen yıldızlar:

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Fede Valverde

Emi Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Jr.

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

Hakan çalhanoğlu

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo