2024 Ballon d'Or'u kazanan isim sızdırıldı! Real Madrid'in yıldızına tebliğ edildi
Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen 2024 Ballon d'Or ödülüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 28 Ekim'de Paris'te sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülünü kimin kazandığı 1 ay önceden ortaya çıktı. İspanyol basını, Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünün Real Madrid'in yıldız futbolcusuna verildiğini öne sürdü. İşte detaylar...
Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen ve 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülünü 2024 yılında kimin kazanacağı şimdiden belli oldu. Kazanan isme kararın bildirildiği öne sürüldü.
BALLON D'OR'U VİNİCİUS JUNİOR KAZANDI!
Marca'da yer alan habere göre; Ballon d'O ödülünü bu yıl Real Madrid ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior kazandı.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla çıktığı 39 maçta 24 gol ve 9 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı.
ÖDÜLÜ KAZANDIĞI TEBLİĞ EDİLDİ
Haberin detayında, Hakan Çalhanoğlu'nun da adayları arasında yer aldığı 2024 Ballon d'Or ödülünü kazandığı Vinicius Junior'a France Football ve UEFA'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda tebliğ edildiği ifade edildi.
Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen yıldızlar:
Jude Bellingham
Ruben Dias
Phil Foden
Fede Valverde
Emi Martinez
Erling Haaland
Nico Williams
Granit Xhaka
Artem Dovbik
Toni Kroos
Vinicius Jr.
Dani Olmo
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Mats Hummels
Rodri
Harry Kane
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka
Hakan çalhanoğlu
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo