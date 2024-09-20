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Arda Güler takım arkadaşı Courtois'in belgeselinin galasına sevgilisi ile katıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 19:25 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 19:38
Arda Güler takım arkadaşı Courtois&#039;in belgeselinin galasına sevgilisi ile katıldı!

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile beraber Belçikalı kaleci Courtois'nın belgeseli için düzenlenen galada görüntülendi.

LaLiga devi Real Madrid​ formasıyla ikinci sezonunu geçiren 19 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler​, geçen gün İspanyol takımındaki kariyerinin de ilk Şampiyonlar Ligi​ maçında forma giymişti.

BELGESEL GALASINA BİRLİKTE GİTTİLER

Genç yıldız Belçikalı takım arkadaşı Thibaut Courtois​ belgeselinin galasında ilk kez kendisini gibi sporcu olan sevgilisi Duru Nayman ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman galada görüntülendi

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe20 Eylül 2024 19:42

Çok yakışıklılar olmuşlar birlikte

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