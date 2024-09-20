Arda Güler takım arkadaşı Courtois'in belgeselinin galasına sevgilisi ile katıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 19:25 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 19:38
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile beraber Belçikalı kaleci Courtois'nın belgeseli için düzenlenen galada görüntülendi.
LaLiga devi Real Madrid formasıyla ikinci sezonunu geçiren 19 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler, geçen gün İspanyol takımındaki kariyerinin de ilk Şampiyonlar Ligi maçında forma giymişti.
BELGESEL GALASINA BİRLİKTE GİTTİLER
Genç yıldız Belçikalı takım arkadaşı Thibaut Courtois belgeselinin galasında ilk kez kendisini gibi sporcu olan sevgilisi Duru Nayman ile birlikte kameraların karşısına geçti.
Kaynak: tgrthaber.com
Çok yakışıklılar olmuşlar birlikte