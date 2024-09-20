Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank’ı 3-0 yendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 19:03 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 19:07
TYSD Ankara tarafından düzenlenen dörtlü voleybol turnuvasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank’ı 3-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz aylarda vefat eden TVF Asbaşkanı Anmet Göksu anısına TYSD Ankara tarafından düzenlenen dörtlü voleybol turnuvası Ankara’da başladı.
Günün ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank’ı 3-0 mağlup etti.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı; Sarı kırmızılar 20-25, 23-25, 30-32 setlerle 3-0 kazandı.
Kaynak: tgrthaber.com