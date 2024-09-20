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Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank’ı 3-0 yendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 19:03 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 19:07
Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank’ı 3-0 yendi!

TYSD Ankara tarafından düzenlenen dörtlü voleybol turnuvasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank’ı 3-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz aylarda vefat eden TVF Asbaşkanı Anmet Göksu anısına TYSD Ankara​ tarafından düzenlenen dörtlü voleybol turnuvası Ankara’da başladı.

Günün ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank’ı 3-0 mağlup etti. 

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı; Sarı kırmızılar 20-25, 23-25, 30-32 setlerle 3-0 kazandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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