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Michy Batsuayi'den derbi paylaşımı geldi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 18:48 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 18:51
Michy Batsuayi&#039;den derbi paylaşımı geldi!

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer ettiği Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi, derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sezon öncesi Fenerbahçe​'den Galatasaray​'a transfer olan Belçikalı forvet Michy Batshuayi​ hafta sonu oynanacak derbi​ öncesi sosyal medya hesabından paylaşım geldi.

Sarı kırmızılı takımın golcü futbolcusu, Dragon Ball karakteri Majin Buu'nun görselinin yer aldığı kareyi paylaşarak yanına kum saati koydu. Belçikalı golcü, eski takımına karşı oynayacağı maç için sabırsız olduğu sinyalini verirken, birçok taraftar bu paylaşıma ilgi gösterdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu​'nda karşılaşacak.

Michy Batshuayiden derbi paylaşımı Fenerbahçe maçı için sabırsızlanıyor

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe20 Eylül 2024 18:56

Belçikalı golcü gelmiş Galata'ya, derbiden önce bu paylaşımı yapmış olunca heyecan daha da arttı herhalde

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