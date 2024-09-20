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Trabzonspor, Savic'in sakatlandığını açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 18:23 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 18:33
Trabzonspor, Savic&#039;in sakatlandığını açıkladı!

Bordo-mavili takım Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Karadağlı stoper Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor​, son oynadığı Kayserispor​ maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili takım, tecrübeli oyuncunun sol üst arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspordan Stefan Savic için açıklama

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe20 Eylül 2024 18:38

Umarım çok ciddi değildi iyice dinlenir

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