Trabzonspor, Savic'in sakatlandığını açıkladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 18:23 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 18:33
Bordo-mavili takım Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Karadağlı stoper Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, son oynadığı Kayserispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili takım, tecrübeli oyuncunun sol üst arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com
Umarım çok ciddi değildi iyice dinlenir