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Adem Kılıççı kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 21:59 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 22:17
Adem Kılıççı kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Adem Kılıççı oldu. Adem Kılıççı’nın kariyeri merak konusu oldu.

Survivor 2025 yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.

Adem Kılıççı kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor - 1. Resim

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı​'da doğdu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks​ takımındadır.

2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarında ise hak kazanmıştır ama katılamamıştır.

Survivor yarışmasında 2017 yılında finale kaldı ve ikinci oldu.

Daha sonra Survivor 2022: All Star yarışmasında oyunu yine 2. olarak tamamlamıştır.

Adem Kılıççı kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor - 2. Resim

SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?

Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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Adem Kılıççı 1 Ocak 2025 22:19

Adem Kılıççı yine yarışmaya giriyom kanka, bu sefer de ne anlatıyom dinlemek istiyom. Yarışmada başarılı olmayı dilerim.

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