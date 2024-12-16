Adilhan Numan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler'in yeni yarışmacısı

16 Aralık 2024 13:03 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:15

Survivor 2025 Gönüllüler takımı yarışmacıları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kadroya dahil olan isimlerden biri de Adilhan Numan oldu. İzleyicilerin dikkatini çeken Adilhan Numan, Survivor hayranları tarafından araştırılıyor.

Adilhan Numan, Survivor 2025 Gönüllüler Takımı kadrosunda yer alarak yarışmaya katılan dikkat çekici isimlerden biri oldu. Eğitim hayatı ve sportif yetenekleriyle Survivor parkurlarında güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

ADİLHAN NUMAN KİMDİR?

Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Adilhan Numan’ın ayrıca çizim yeteneği ile öne çıktığı bilinmektedir.

Spora olan ilgisiyle de dikkat çeken Adilhan, Amerikan futboluna da yeteneği olan isimlerden biridir.