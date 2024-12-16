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MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:23
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alıyor

Survivor 2025 Gönüllüler takımı yarışmacıları netleşmeye başladı. Kadroya katılan isimlerden biri de MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan oldu. Profesyonel dövüş kariyeriyle dikkat çeken Kaan Kazgan’ın hayatı ve başarıları merak konusu oldu.

Survivor 2025 Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Kaan Kazgan, sporculuk kariyeri ve fiziksel dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Dövüş sporlarındaki deneyimi sayesinde parkurlarda güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Dövüş sporlarına küçük yaşlarda ilgi duyan Kazgan, 9 yaşında kick boks ile tanıştı.

2011 yılından itibaren aktif olarak profesyonel dövüş kariyerine adım atan Kaan Kazgan, özellikle MMA​ (Karma Dövüş Sanatları) alanında tanınan bir sporcudur.

KAAN KAZGAN BAŞARILARI NELER?

2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonu
1 kez MMA Türkiye Şampiyonu
Profesyonel MMA dövüşçüsü olarak birçok maça çıkmıştır.

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Kaynak: TGRT Haber
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