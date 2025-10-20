Adli Tıp Kurumu personel alımı KPSS şartı var mı, kaç puan gerekiyor? 85 personel alımı yapılacak

Adli Tıp Kurumu personel alımı KPSS şartı var mı merak edilirken istenen puan da duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 85 personel alımı yapılacak.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI KPSS PUANI KAÇ?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 85 personel alımı yapılacak. Adaylarda 2024 KPSS'den en az 70 puan şartı aranırken yapılacak sözlü sınavla 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu 85 personel alımı yapılacak. Vatandaşları heyecanlandıran personel alımı başvuruları 23 Ekim'de başlayacak, 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59'da bitecek.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

e Devlet üzerinden yapılacak olan başvurularda Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi kullanılacak. 23 Ekim ile 5 Kasım aralığında başvurular alınırken şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak.