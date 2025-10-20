Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Adli Tıp Kurumu personel alımı KPSS şartı var mı, kaç puan gerekiyor? 85 personel alımı yapılacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 85 personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana başvuru yapacak olanlar ise Adli Tıp Kurumu personel alımı KPSS puanını araştırmaya başladı. Başvuruların başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adli Tıp Kurumu personel alımı KPSS şartı var mı, kaç puan gerekiyor? 85 personel alımı yapılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 10:38

şartı var mı merak edilirken istenen puan da duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 85 personel alımı yapılacak.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI KPSS PUANI KAÇ?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 85 personel alımı yapılacak. Adaylarda 'den en az 70 puan şartı aranırken yapılacak sözlü sınavla 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu 85 personel alımı yapılacak. Vatandaşları heyecanlandıran personel alımı başvuruları 23 Ekim'de başlayacak, 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59'da bitecek.

Adli Tıp Kurumu personel alımı KPSS şartı var mı, kaç puan gerekiyor? 85 personel alımı yapılacak

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

e Devlet üzerinden yapılacak olan başvurularda Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi kullanılacak. 23 Ekim ile 5 Kasım aralığında başvurular alınırken şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maaşlar ve ödenekler açıklandı: Personel giderlerinde değişiklik yapıldı
ETİKETLER
#kpss
#adli tıp kurumu
#2024 KPSS
#personel alımı
#Kamu İşe Alımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.