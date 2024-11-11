Ağrılılar Sultangazi'de kahvaltıda buluştu

11 Kasım 2024 10:59 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:01

Sultangazi, Ağrı Eleşkirt Türkeli Köyü Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar arasında Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Ağrılı olan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Erol Bulut ve Sultangazi Ağrılılar Dernek Başkanı Umut Öztürk yer aldı. Etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçede yaşayan Ağrılı nüfusunun gücüne dikkat çekerek, “Sultangazi’deki Ağrılı hemşehrilerimizle olan birliğimiz, beraberliğimiz ve muhabbetimiz her zaman içten ve samimi olmalıdır. Birlikte ilçemizi daha da güzelleştireceğiz” dedi.



“Kardeşlik ve Dayanışma Devam Edecek”

Sultangazi Ağrılılar Derneği Başkanı Umut Öztürk ise, dernek olarak Sultangazi'deki tüm Ağrılılarla güçlü bir dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Öztürk, “Sultangazi’deki hemşehrilerimizle her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Kardeşlik çağrımızı her fırsatta yeniliyoruz. Dernek çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor ve bundan sonra da artarak devam edecektir” dedi.