AGS nedir, hangi sınav? Öğretmen olmak için artık bu sınava girilecek

30 Aralık 2024 17:05 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:17

ÖSYM’nin 2025 sınav takviminde yer alan AGS sınavı öğretmen adaylarını ilgilendiriyor. Öğretmen olmak için KPSS yerine adaylar artık Akademik Geçiş Sınavı AGS’ye girecekler.

KPSS kalktı mı son durum netleşti! 2025 KPSS kalkıyor mu?

KPSS kalktı mı son durum netleşti! 2025 KPSS kalkıyor mu?

Üniversitede eğitim gören ya da eğitimini tamamlayan öğretmen adaylarının bir numaralı gündemi AGS oldu.

Öğretmen adayları için KPSS​ uygulamasına son verildi. Adaylar 2025​ yılı itibariyle Akademik Geçiş Sınavı AGS’ye girecekler.

AGS NEDİR, 2025 AGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AGS, öğretmen adaylarının mesleğe girmek için girmeleri gereken Akademik Geçiş Sınavı’dır.

Öğretmenler artık KPSS yerine AGS sınavına girecek.

Öte yandan ayrı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı bilgisi yer aldı.

Sınav ise 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihleri 8 ile 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçları ise 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olmak üzere 2 farklı oturumda düzenlenecek.

AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.