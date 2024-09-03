Enflasyon verisinin ardından eylül ayı kira artış oranı %64,91 oldu

03 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:29

Yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayında sona ermişti. Vatandaşların merakla beklediği kira artış zammı enflasyon oranı ile beraber belirlendi.

Ağustos ayında TÜFE aylık % 2,47 arttı, yıllık % 51,97 oldu.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ZAMMI ORANI YÜZDE KAÇ OLDU 2024?

TÜFE, 12 aylık ortalamaya göre %64,91 olarak belirlenirken kira kontratları bu veriye göre gerçekleşecek. Böylece iş yeri ve ev sahipleri kiralara en fazla yüzde 64,91 zam uygulayabilecek.