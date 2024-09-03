Enflasyon verisinin ardından eylül ayı kira artış oranı %64,91 oldu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:29
Bugün açıklanan TÜİK enflasyon oranına göre kira artış oranı da netleşmiş oldu. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kira artış zammı enflasyon oranının ardından belli oldu. Enflasyon oranı ise % 2,47 olurken yıllık bazda % 51,7 oldu.
Yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayında sona ermişti. Vatandaşların merakla beklediği kira artış zammı enflasyon oranı ile beraber belirlendi.
Ağustos ayında TÜFE aylık % 2,47 arttı, yıllık % 51,97 oldu.
AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ZAMMI ORANI YÜZDE KAÇ OLDU 2024?
TÜFE, 12 aylık ortalamaya göre %64,91 olarak belirlenirken kira kontratları bu veriye göre gerçekleşecek. Böylece iş yeri ve ev sahipleri kiralara en fazla yüzde 64,91 zam uygulayabilecek.
Geçen ay açıklanan verilere göre ağustos kira artışı yüzde 65,93 oldu.
ENFLASYON ORANI AÇIKLAMASI NEDİR SON DAKİKA?
Ağustos ayında açıklanan enflasyon oranı TÜİK tarafından paylaşıldı. Ekonomiyi etkileyen ve yakından takip edilen oran yüzde 2,47 olurken yıllık bazda ise yüzde 51,7 olarak gerçekleşti
Kaynak: TGRT Haber