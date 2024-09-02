Ahu Tuğba'nın cenaze namazı 5 Eylül Perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak

02 Eylül 2024 15:35 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:29

Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye geliyor! Tüm masrafları ise ünlü iş adamı üstlendi

Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye geliyor! Tüm masrafları ise ünlü iş adamı üstlendi

ABD'nin Miami şehrinde kızıyla birlikte yaşayan Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun Türkiye'de mi yoksa uzun süredir hayatını sürdürdüğü Miami'de mi defnedileceği merak ediliyordu.

Konuyla ilgili kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij açıklama yaptı.

AHU TUĞBA CENAZE TÖRENİ NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

Ahu Tuğba'nın cenazesi 3 Eylül 2024 tarihinde Miami'den kalkacak tarifli uçak ile İstanbul'a getirilecek.

Nakil masraflarının iş adamı Celal Kalyoncu tarafından karşılanacağı ünlü oyuncunun cenaze namazı 5 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip İstanbul Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde kılınacak.

Ünlü oyuncunun defin yeri konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı ancak Zincirlikuyu Mezarlığı ile Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri üzerinde duruluyor.

AHU TUĞBA NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda Miami'de trafik kazası geçirmişti.

Kazanın ardından 8 saatlik operasyon geçiren ünlü oyuncu 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Kaburgaları kırıldığı öğrenilen Ahu Tuğba'nın son durumu hakkında yapılan açıklamalarda yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği açıklanmıştı.

69 yaşındaki ünlü oyuncu 1 Eylül 2024 tarihinde ise evinde rahatsızlanarak vefat etti.