Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik annesinin son anlarını anlattı! "Bir gece önce yalvardım"

02 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:57

Bir süredir kızıyla beraber Amerika'da yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, dün akşam hayatını kaybetti. Geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma kaldırılan Ahu Tuğba, dün akşam kızıyla kaldığı evde son nefesini verdi.

KIZI ANJELIK, AHU TUĞBA'YA YALVARMIŞ

Gazeteci Hakan Solaker'in haberine göre; Ahu Tuğba’nın son anlarını anlatan kızı Anjelik, annesinin sağlığının kötüye gittiğini ve ölmeden bir gece önce doktora gitmesi konusunda annesine yalvardığını açıkladı. Gazeteci Hakan Solaker'in açıklamasında "Şimdi Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde öldüğünü bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş" dedi.

Nuri Alço paylaşımında kızı Anjelik'in annesini doktora götürmek için yalvardığını belirterek, "İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz. Konsolosluklara devreye sokmaya çalışıyoruz. Daha dün konuştum kendisiyle, nefes almakta zorlanıyordu. Astımı vardı. Vefatından bir gün önce kızı Anjelik zorla doktora götürmek istemiş ama Ahu, 'Geçer' deyip, gitmemiş. Kızı sabah yatakta annesini hayatını kaybederken görmüş" dedi.