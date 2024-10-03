Aile destek ödemelerinin 15 Ekim 2024 tarihine kadar yatması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:01

Aile ve Gençlik Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı'nın yıl sonuna kadar devam ettirilmesine karar verilmişti. Ekim ayına girilmesi ile birlikte aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı gündem oldu.

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Her ay Aile ve Gençlik Bakanlığı tarafından Aile Destek Programı kapsamında binlerce haneye aile destek ödemeleri yatırılıyor. Ekim ayına girilmesinin ardından aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı programdan yararlanan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK 2024 EKİM? Aile destek ödemeleri her ayın 15'ine kadar vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz ay aile destek ödemeleri 10 Eylül tarihinde hesaplara yatırılmıştı. Bu ayda benzer tarihlerde ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile ve Gençlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili bir açıklama yaptığında haberimizi güncelleyeceğiz. AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR? Aile destek ödemeleri kapsamında vatandaşların kişi başına düşen aylık gelirine bağlı olarak 1.250 TL ile 850 TL arasında bir miktar yatırılıyor. Çocuk desteği kapsamında da vatandaşlara yatırılan tutar farklılık gösteriyor. 1-2 çocuklu - 350 TL

3 çocuklu - 450 TL

4 çocuklu - 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu - 650 TL İlgili Haberler Aile destek ödemesi 2024 yılının sonuna kadar uzatıldı! Ödemeler için yapmanız gerekenler