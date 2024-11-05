Aile hekimleri bugün kapalı mı? 3 gün iş bırakıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Kasım 2024 09:00 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:07

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin 3 gün boyunca iş bırakacağı söylenirken hekimliklerde tedavi olmak isteyenler neden kapalı olduğunu da araştırmaya başladı. Hekimler, daha öncesinde Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliğine itiraz etmişti.

Türk Tabipleri Birliği, sendikalar ve dernekler tarafından oluşturulan 14 kuruluş, Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliğini protesto ediyor. Bu nedenle aile hekimleri üç günlük işi bırakıyor. AİLE HEKİMLERİ 3 GÜN İŞ BIRAKIYOR, NEDEN? Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliğine tepki gösteren hekimler ve hekim sendikaları 5-6-7 Kasım tarihlerinde yönetmeliğin geri çekilmesi sebebiyle iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı. Sendikalar tarafından gelen açıklama şöyle: "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak 30.10.2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle iş bırakma kararı alınmıştır." BUGÜN AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI? Aile hekimlerinin, Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliğine itiraz sebebiyle 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakacağı öğrenildi. Grev kararı alanlar şöyle: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)

Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sağlık İş

Hekim Birliği Sendikası

Hekim-Sen

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Tabip-Sen

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)

Türk Tabipleri Birliği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ, KAÇ GÜN? 5-6-7 Kasım tarihlerinde aile hekimleri grev yapacağını duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne tepki olarak grev yapılıyor. Bu nedenle 3 gün boyunca aile hekimliklerinde grev olacak. İlgili Haberler Aile hekimine önce ilaç yazdırdı sonra bıçakla saldırdı, o anlar kaydedildi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimleriyle ilgili yeni düzenlemeler yaptıklarını açıkladı Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 1.Dönem başvuruları başladı