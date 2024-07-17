Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimleriyle ilgili yeni düzenlemeler yaptıklarını açıkladı

17 Temmuz 2024 17:53 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 18:12

Sağlık Bakanı Memişoğlu, önceliklerinin birinci basamak sağlık hizmetleri olduğunu belirterek, "Bunun planlamalarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor, birkaç hafta içerisinde eylem planlarımızı ortaya koyacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda yaptığı bilgilendirmenin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

ÖNCELİĞİMİZ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

Birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönelik soru ve eleştirilere cevap veren Memişoğlu, "Önceliğimiz birinci basamak, temel sağlık hizmetleri. Bunun planlamalarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor, birkaç hafta içerisinde eylem planlarımızı ortaya koyacağız" ifadesini kullandı.

Toplumla beraber sağlık sektörü çalışanlarının memnuniyetini sağlamanın önemine vurgu yapan Memişoğlu, koruyucu hekimliğin de öncelikleri olacağını söyledi.

"AİLE HEKİMLERİNİ ÇOK DAHA ÖNEMLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Birinci basamak sağlık kuruluşlarını, aile hekimliği birimlerini çok daha önemli hale getirmek istediklerini, sistemi bu şekilde organize etmeyi hedeflediklerini aktaran Memişoğlu, hekim-hasta ilişkisinin de önemine işaret etti.

Aile hekimliği birimlerinin fiziki yapılarını güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Memişoğlu, İstanbul ve bazı şehirlerde alan tahsisi konusunda sıkışıklığı gidermek adına sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi, belediyelerin ve toplumun bu konuda destekleyici bir yaklaşımla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, sağlık sektörünün depremde değil ama depremden sonra birçok insanın hayatını kurtaracak sektör olduğuna dikkati çekti.

'EN ÖNEMLİ İŞİMİZ ADALET, HAKKANİYET'

Milletvekillerinin kendisine rahatlıkla ulaşabilmesi, illerde yaşanan sorunları doğrudan aktarması için iletişim bilgilerini paylaşan Bakan Memişoğlu, hastanelerde yaşanan problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik olarak illeri sırasıyla dolaşacağını bildirdi.

Memişoğlu, Türk hekimlerinin değerli olduğunu, hekimlik mesleğini daha da değerli hale getireceklerini ifade etti.

Sağlıkta performans sistemine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Memişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Performansın Fransızca kökenli bir kelime olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum; performans demek 'başarı' demek. Bu performans kelimesine herkes alerji duyuyor, bunun sebebini geçmişte tartışmak istemiyordum. Performansa dayalı ödeme sistemini kullandık biz geçmişte yani başarıya dayalı ödeme. Ama başarının parametrelerini düzgün koyarsanız bu sistemin, performans alerjik bir kelime olduğu için söylüyorum, sadece performansın kaldırılmaması lazım, performans başarı demektir Fransızca, Türkçe karşılığı da başarıdır. Ama başarının ölçüm parametrelerini iyi koymazsanız öyle tepki alırsınız veya işte eleştirilirsiniz.

Onun için ben bunu özellikle ifade etmek istiyorum, yoksa hekim başarılıdır her zaman. Türk hekimi, bir daha söylüyorum, başarılı bir hekimdir, başarılı bir sağlık sistemidir. Bunu tartışmak istemiyorum çünkü 'performans' kelimesinin alerji yarattığını, herkes tarafından sevilmediğini bildiğim için yalnızca ifade etmekle yetineyim. Bizim yönetici olarak en önemli işimiz adalet, hakkaniyet, çalışanla çalışmayanın ayrılmasını sağlatmak. Hekim de hemşire de sağlık çalışanı da memur da olsa, özel sektörde de olsa bizim hakkaniyetli, adaletli yönetmemiz gerek.

Memişoğlu, üniversite hastanelerine ilişkin değerlendirmede bulunarak üniversitelerle daha fazla işbirliği içerisinde olacaklarını, karşılıklı güveni artırmak, yaşanan sorunların çözümünü sağlamak için çalışacaklarını dile getirdi.