Aile hekimleri grevde mi? 5 gün boyunca kapalı olacak

02 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:02

Aile hekimleri 5-7 Kasım ile 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında greve gitmişti. Açıklanan son bilgilere göre aile hekimleri 2025 Ocak ayında da greve gidecek. Vatandaşlar tarafından aile hekimlerinin ne zaman greve gideceği merak ediliyor. Aile hekimleri 6-10 Ocak tarihleri arasında beş gün iş bırakacak.

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan yeni yazılı açıklamaya göre aile hekimleri​ 2025 Ocak ayında üçüncü kez greve gidecek.

Ocak ayına girilmesiyle birlikte her gün binlerce kişinin başvurduğu sağlık ocaklarının açık olup olmadığı gündem oldu.

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre aile hekimleri 6-10 Ocak tarihleri arasında grev​ yapacak.

İkinci ve üçüncü basamakta çalışan üyeler ise 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle greve katılacak.

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

"Bu kapsamda 10 Aralık akşamı bir araya gelen ve aşağıda imzası bulunan örgütler olarak 6-10 Ocak tarihlerinde beş gün süreyle birinci basamakta iş bırakma eylemi yapacağımızı, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan üyelerimizi de meslek onurumuz ve halkın sağlığı için aynı hafta içinde 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakma eylemi yapmaya çağırdığımızı ilan ediyoruz."

SAĞLIK OCAKLARI​ AÇIK MI?

2 Ocak Perşembe günü sağlık ocakları vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Ancak 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak grev nedeniyle sağlık ocaklarının kapalı olma ihtimali bulunuyor.

Bu tarihler arasında sağlık ocaklarına gitmeden önce vatandaşlar arayıp bilgi alabilirler.