Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Aile hekimleri grevde mi? 5 gün boyunca kapalı olacak

Aile hekimleri grevde mi? 5 gün boyunca kapalı olacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:02
Aile hekimleri grevde mi? 5 gün boyunca kapalı olacak

Aile hekimleri 5-7 Kasım ile 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında greve gitmişti. Açıklanan son bilgilere göre aile hekimleri 2025 Ocak ayında da greve gidecek. Vatandaşlar tarafından aile hekimlerinin ne zaman greve gideceği merak ediliyor. Aile hekimleri 6-10 Ocak tarihleri arasında beş gün iş bırakacak.

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan yeni yazılı açıklamaya göre aile hekimleri​ 2025 Ocak ayında üçüncü kez greve gidecek.

Ocak ayına girilmesiyle birlikte her gün binlerce kişinin başvurduğu sağlık ocaklarının açık olup olmadığı gündem oldu. 

Aile hekimleri grevde mi? 5 gün boyunca kapalı olacak - 1. Resim

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre aile hekimleri 6-10 Ocak tarihleri arasında grev​ yapacak.

İkinci ve üçüncü basamakta çalışan üyeler ise 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle greve katılacak.

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

"Bu kapsamda 10 Aralık akşamı bir araya gelen ve aşağıda imzası bulunan örgütler olarak 6-10 Ocak tarihlerinde beş gün süreyle birinci basamakta iş bırakma eylemi yapacağımızı, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan üyelerimizi de meslek onurumuz ve halkın sağlığı için aynı hafta içinde 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakma eylemi yapmaya çağırdığımızı ilan ediyoruz."

Aile hekimleri grevde mi? 5 gün boyunca kapalı olacak - 2. Resim

SAĞLIK OCAKLARI​ AÇIK MI?

2 Ocak Perşembe günü sağlık ocakları vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Ancak 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak grev nedeniyle sağlık ocaklarının kapalı olma ihtimali bulunuyor. 

Bu tarihler arasında sağlık ocaklarına gitmeden önce vatandaşlar arayıp bilgi alabilirler.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
aile hekimlerigrevsağlık ocakları

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...