Aile hekimleri grevde mi? Sağlık ocaklarında iş bırakma eyleminin biteceği tarih belli oldu

04 Aralık 2024 11:15 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:22

Geçtiğimiz ay 5-6-7 Kasım aralığında da grev yapan aile hekimleri yeniden iş bıraktı. Yapılan açıklamayla yeni yönetmeliğe tepki olarak 2 Aralık'ta greve başlayacaklarını belirtmişlerdi.

Her gün binlerce kişinin başvurduğu sağlık ocaklarında hekimler iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. 1 Kasım tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği sebebiyle tepkiler arttı.

Hekimler, Sağlık ocaklarında 5 günlük iş bırakma eylemine başvurdu. Daha önce de 3 günlük grev​ yapmışlardı.

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Doktorlar, 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Araya hafta sonunun girmesi sebebiyle 9 Aralık Pazartesi günü hekimlerin sağlık ocaklarında hasta görmesi bekleniyor.

Adana Tabip Odası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sağlık Çalışanlarına Hak Ve Mücadele Derneği, Sağlık Hizmetleri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Tabipleri Birliği ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nden oluşan Adana Sağlık Platformu ortak karar ile 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakacaklarını paylaşmıştı.

SAĞLIK OCAKLARI​ BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

4 Aralık Çarşamba günü tedavi olmak için sağlık ocağına gidecek olan vatandaşlar bugün açık olup olmadığını önceden araştırıyor. Sağlık ocakları açık olurken aile hekimleri grev sebebiyle iş bıraktı.

Hekimler 9 Aralık tarihi itibarıyla sağlık ocaklarına geri dönecek. TTB tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Türk Tabipleri Birliği tarafından; aile hekimlerinin yaşadıkları sorunları, taleplerini ve toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimin önündeki engelleri toplumla paylaşabilmek için, 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde sağlık hizmetlerinin resmi tatillerdeki gibi sunulacağı kamuoyuna duyurulmuştur."