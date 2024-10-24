Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın sağlık durumu belli oldu

24 Ekim 2024 15:23 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:27

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın içinde bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı. Yaşanan kazanın ardından Mahinur Göktaş'ın sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak edildi. Mahinur Göktaş'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın cenaze töreni bugün Merkez Ulu Cami'de gerçekleştirildi.

Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere yola çıktı.

Göktaş'ın içerisinde bulunduğu araç Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman girişinde kaza yaptı.

Kazanın ardından vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın sağlık durumunu merak etmeye başladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR GÖKTAŞ SAĞLIK DURUMU, İYİ Mİ?

Birden fazla aracın karıştığı kazada Bakan Mahinur Göktaş'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bakan Mahinur Göktaş'ın ekibinde ise bazı kişilerin kazada hafif yaralandığı belirtildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Göktaş 1982 yılında Brüksel'de dünyaya geldi.

Üniversite Libre de Bruxelles Ekonomi, Sosyal Bilimler Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi tamamladı.

2005 yılında CDH Partisi Schaerbeek Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak siyasi kariyerine başladı.

Bir yıl sonra Brüksel Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi.

2009 yılında yapılan seçimlerde milletvekili olarak Brüksel Parlamentosu'na girdi.

Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini 2019 yılına kadar yaptı.

2015 yılında Ermeni soykırımı iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevine bağımsız milletvekili olarak devam etti.

2019 yılında Belçika'nın en etkili 100 kadınından biri olarak gösterilen Mahinur Göktaş, 2020 yılında Cezayir Büyükelçisi olarak atandı ve Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki ilk kadın büyükelçisi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde açıklanan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev aldı.