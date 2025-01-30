Ajax-Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'un Avrupa Ligi dizilimi

30 Ocak 2025 15:16 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:35

Ajax-Galatasaray maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala gündem oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin son karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Ajax-GS maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılılarda sakatlıktan dönen Gabriel Sara'nın ilk 11'de oynaması bekleniyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son maçları kapsamında Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak olan karşılaşma bugün (30 Ocak 2025 Perşembe) saat 23:00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak ilk 8'e girmeyi hedefliyor.

AJAX GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin sakatlığı bulunuyor.

Mauro Icardi'nin bu sezon oynanan Tottenham maçında çapraz bağları yırtılmıştı. Sezonu kapattığı tahmin edilen yıldız oyuncunun tedavisi devam ediyor.

Kerem Demirbay'ın ise kasık sakatlığı problemi yaşadığı açıklandı. Sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan Ajax karşılaşmasının Hollanda kamp kadrosu ise şöyle:

Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Dries Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

AJAX GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. maçları kapsamında oynanacak olan Ajax-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Youri Baas, Kian Fitz-jim, henderson, Taylor, Traore, Godts, Akpom

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen