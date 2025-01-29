Galatasaray, Ajax maçının kamp kadrosunu açıkladı!

29 Ocak 2025 21:06 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 21:26

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son maçında karşılaşacağı Ajax maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçında deplasmanda deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'la karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde son haftaya girilirken ilk 8 şansı devam eden sarı-kırmızılılar Ajax deplasmanında kazanıp lig aşamasını galibiyetle tamamlamak istiyor.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray, Ajax maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'yle birlikte Hakim Ziyech de kamp kadrosunda yer almadı.

Aşil tendonunda ağrı bulunan Ismail Jakobs ise son anda kafilede yer aldı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: