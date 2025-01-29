22. haftanın hakem atamaları yapıldı! Arda Kardeşler 3 ay sonra görev alacak
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ocak 2025 20:19 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 20:27
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta hakem atamaları yapıldı. Arda Kardeşler 3 ay sonra görev aldı.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Hakem Arda Kardeşler, 3 ay sonra Trendyol Süper Lig'de maç yönetecek. Kardeşler bu hafta oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçında düdük çalacak.
Kardeşler sonra olarak Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.
İşte haftanın programı:
Kaynak: tgrthaber.com