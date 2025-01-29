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Eyüpspor Taras Stepanenko ile anlaştı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ocak 2025 19:01 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 19:09
Eyüpspor Taras Stepanenko ile anlaştı!

Süper Lig'de sürpriz çıkış yapan Eyüpspor, Ukraynalı futbolcu Taras Stepanenko ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Shakhtar Donetsk’in kaptanı Taras Stepanenko ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig takımı Eyüpspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk’in takım kaptanı Taras Stepanenko’yu renklerine bağladı.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2010-11 sezonundan beri Ukrayna ekibinin formasını giyerken bugün Alman takımı Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Ukrayna ekibinin formasını son kez terletecek. 1.5 yıllık anlaşmaya varılan Stepanenko, yarın sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelecek.

Ayrıca İstanbul temsilcisi, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Taras Stepanenko: "For the first time in my life, when 6 months to the end of the agreement. I will look at what options to cont (Dec. 14, 2023) — dynamo.kiev.ua

KARİYER PERFORMANSI

Ukraynalı orta saha futbolcusunun takım kaptanlığını yaptığı Shakhtar Donetsk'te çıktığı 436 maçta 29 gol atarken 24 asist üretti.

Öte yandan milli futbolcu ülkesi Ukraya adına 74 kez forma giyerken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Taras Stepanenko:

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Kaynak: tgrthaber.com

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