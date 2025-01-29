Muhammed Gümüşkaya Gaziantep FK ile anlaştı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ocak 2025 17:42 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:57
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen genç yetenek Muhammed Gümüşkaya, Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.
Gaziantep FK, bir dönem Fenerbahçe'nin genç yeteneği olan Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz günlerde Alman kulübü Hoffenheim'in 2. takımında forma giyen İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağlayan Gaziantep FK şimdi de Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna kattı.
Kaynak: tgrthaber.com