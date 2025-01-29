Jose Mourinho bizzat istedi, İstanbul'a geliyor! Anderson Talisca'dan sonra Ognjen Mimović sürprizi

29 Ocak 2025 15:52 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:59

Fenerbahçe, Anderson Talisca'dan sonra bir yıldız daha kadrosuna katıyor. Jose Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda sağ bek Ognjen Mimović geliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yarım sezonluğuna kiralandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yarım sezonluğuna kiralandı

Anderson Talisca transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip Ognjen Mimović'i kadrosuna katıyor.

GÖZLER SOL BEKTE

FK Crvena Zvezda forması giyen sağ bek Ognjen Mimović ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de gözler sol bek pozisyonuna çevrildi. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, Sırp futbolunun geleceği parlak oyuncuları arasında gösteriliyor.

HÜCUMDA DA FORMA GİYEBİLİYOR

Asıl mevkisi sağ bek olan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, sol kanat ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Çok yönlü bir futbolcu olan Ognjen Mimovic, Sırp futbolunun en yetenekli sağ bekleri arasında yer alıyordu.