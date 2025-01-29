Jose Mourinho bizzat istedi, İstanbul'a geliyor! Anderson Talisca'dan sonra Ognjen Mimović sürprizi
Fenerbahçe, Anderson Talisca'dan sonra bir yıldız daha kadrosuna katıyor. Jose Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda sağ bek Ognjen Mimović geliyor. İşte detaylar...
Anderson Talisca transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip Ognjen Mimović'i kadrosuna katıyor.
GÖZLER SOL BEKTE
FK Crvena Zvezda forması giyen sağ bek Ognjen Mimović ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de gözler sol bek pozisyonuna çevrildi. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, Sırp futbolunun geleceği parlak oyuncuları arasında gösteriliyor.
HÜCUMDA DA FORMA GİYEBİLİYOR
Asıl mevkisi sağ bek olan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, sol kanat ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Çok yönlü bir futbolcu olan Ognjen Mimovic, Sırp futbolunun en yetenekli sağ bekleri arasında yer alıyordu.