Ajax-Galatasaray puan durumları! Avrupa Ligi'nde son maçlar başlıyor

28 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:14

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bu hafta Ajax deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Ajax-Galatasaray puan durumları taraftarlar tarafından merak edildi. İki takım da play-off oynamayı şimdiden garantiledi.

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Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde ilk 8 için son şans

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde ilk 8 için son şans

Avrupa'nın ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması perşembe günü sona eriyor.

Temsilcilerimizden Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyet alarak ilk 8'i garantilemek istiyor.

Ajax ise ligde sıralamada daha üst taraflara yerleşerek play-off etabında daha kolay bir takımla eşleşmeyi planlıyor.

AJAX-GALATASARAY PUAN DURUMLARI

Avrupa Ligi'nde Galatasaray bu sezon oynadığı 7 maçın 3'ünde galibiyet, 4'ünde ise beraberlik aldı. Namağlup bir şekilde devam eden sarı-kırmızılılar 13 puan ile 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa ilk 8'e çıkmayı neredeyse garantileyecek. Beraberlik durumunda ise sarı-kırmızılıların ilk 8 ihtimali rakiplerinin performansına bağlı olacak. Karşılaşmadan mağlubiyet alındığı senaryoda ise sarı-kırmızılılar play-off etabı oynayacak.

Ajax ise 7 maçın üçer tanesinde galibiyet ve mağlubiyet alırken, birinde ise berabere kaldı. 10 puan toplayan Ajax güncel olarak 16. sırada yer alıyor.

Hollanda ekibinin galibiyet durumunda bile ilk 8'e girme şansı kalmadı. Bu sebepten dolayı da Ajax'ın Galatasaray maçında rotasyon yapma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY'IN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ, KARNESİ

Galatasaray bu sezon Avrupa Ligi'nde PAOK, Rigas FS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö ve Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan ve 4'ünde berabere kalan sarı-kırmızılılar toplam 18 gol attı. Kendi kalesinde ise Galatasaray toplam 14 gol gördü.

Galatasaray'ın 2024-2025 Avrupa Ligi maçları ve skorları şöyle: