Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

27 Ocak 2025 14:25 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:46

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu hafta son maçlarına çıkacaklar. Ajax-Galatasaray, Twente-Beşiktaş, Midtjylland-Fenerbahçe maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Maçlar şifresiz olarak TRT kanallarından yayınlanacak.

Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşme ihtimali var mı? Türk derbisi yaşanabilir

Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşme ihtimali var mı? Türk derbisi yaşanabilir

Bu hafta UEFA Avrupa Ligi​'nin ilk etabının son maçları oynanacak. İlk 24'ün içerisinde yer alan takımlar bir sonraki etaba geçmeye hak kazanacaklar.

Temsilcilerimiz Galatasaray​, Beşiktaş​ veFenerbahçe​'de 30 Ocak 2025 tarihinde rakipleri ile karşı karşıya gelecekler.

Taraftarlar tarafından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. maçları kapsamında Hollanda'da oynanacak olan Ajax-Galatasaray maçı 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Vatandaşlar şifresiz bir şekilde karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler. Galatasaray karşılaşmadan eğer 3 puan ile ayrılırsa yüzde 99 ihtimalle ilk 8'e kalacak.

Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında ise sarı-kırmızılıların ilk 8 ihtimali oldukça azalıyor.

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın ise Twente maçı da 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'da başlayacak.

Karşılaşmanın TRT Yıldız'dan yayınlanacağı açıklandı. 9 puanla 24. sırada yer alan siyah-beyazlılar galibiyet veya beraberlik durumlarında kesin olarak ilk 24'ün içerisinde yer alacak ve play-off katılmaya hak kazanacak.

MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Midtjylland-Fenerbahçe karşılaşması da yine diğer iki temsilcimiz ile aynı gün ve saatte 30 Ocak 2025 Perşembe günü 23:00'da oynanacak.

Karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı açıklandı Sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrılırsa maçtan play-off etabına katılmayı garantileyecek.

Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında ise Fenerbahçe'nin ilk 24 ihtimali diğer rakiplerine bağlı olacak.