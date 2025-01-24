Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde ilk 8 için son şans

24 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:08

UEFA Avrupa Ligi'nin son maçları kapsamında Ajax ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın ilk 8'e girmesi için karşılaşmadan galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Kritik mücadelenin başlamasına sayılı günler kala taraftarlar Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Karşılaşma 30 Ocak 2025 tarihinde Hollanda'da oynanacak.

Avrupa'nın en prestijli ikinci kupa organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde bu yıl temsilcimiz Galatasaray oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, 4'ünde ise beraberlik aldı. 13 puan ile 9. sırada yer alan sarı-kırmızılılar son maçta ise Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Ajax ise bu sezon Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi. 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hollanda ekibi 10 puan ile 16. sırada yer alıyor.

AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunun lig etabının son maçları kapsamında oynanacak olan Ajax-Galatasaray maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak.

Karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 3 puan alırsa ilk 8'deki yerini garantilemiş olacak. Mağlubiyet alması durumunda ise Galatasaray play-off oynayacak.

Galatasaray'ın mağlubiyet alması durumunda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile eşleşme ihtimali oldukça yüksek.

Galatasaray-Ajax maçının beraberlik ile sonuçlandığı senaryoda ise sarı-kırmızılıların ilk 8 durumunda rakiplerinin aldığı sonuçlar belirleyici olacak.

AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yer alan Johan Cruiff Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Ajax-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz bir şekilde canlı olarak yayınlanacak.