Son dakika! Galatasaray Ahmed Kutucu transferini bitirdi

24 Ocak 2025 00:07 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 00:46

Son dakika haberine göre: Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Ahmed Kutucu için, 5.962.500 Euro transfer bedeli ödeneceği açıklandı.

Son dakika haberine göre: Galatasaray​, Eyüpspor​ forması giyen Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR Transfer​ bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SEZON KARNESİ

Ahmed Kutucu, Eyüpspor forması altında bu sezon 20 maça çıkarken 9 gol atarak 6 asist üretmeyi başardı.

Ayrıca Kutucu, Eyüpspor'un geçen sezon kulübün şampiyon olarak Süper Lig'e çıktığı sezon 1. Lig'de 21 maça çıkarak 14 gol 4 asistlik performans sergilemişti.