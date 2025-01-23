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Fenerbahçe - Lyon maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 20:56
Fenerbahçe - Lyon maçı canlı anlatım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın detayları tgrthaber.com'da...

UEFA Avrupa Ligi​'nin 7. haftasında Fenerbahçe​ ile Lyon​ kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

 

 

 

11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci​, Tadic, En Nesyri.

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze

HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ile Giorgio Peretti üstlenecek.

Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasının VAR hakemi Paolo Mazzoleni olarak açıklandı. AVAR'da ise Daniele Doveri görev alacak.

Fenerbahçe Lyon maçı hakemi Simone Sozza kimdir? Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu | Türkiye Gazetesi

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Kaynak: tgrthaber.com
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