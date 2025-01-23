Fenerbahçe - Lyon maçı canlı anlatım

23 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 20:56

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın detayları tgrthaber.com'da...

Pelkas Başakşehir ile yollarını ayırıp PAOK ile sözleşme imzaladı!

Pelkas Başakşehir ile yollarını ayırıp PAOK ile sözleşme imzaladı!

UEFA Avrupa Ligi​'nin 7. haftasında Fenerbahçe​ ile Lyon​ kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci​, Tadic, En Nesyri.

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze

HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ile Giorgio Peretti üstlenecek.

Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasının VAR hakemi Paolo Mazzoleni olarak açıklandı. AVAR'da ise Daniele Doveri görev alacak.