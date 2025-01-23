Fenerbahçe - Lyon maçı canlı anlatım
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın detayları tgrthaber.com'da...
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Lyon kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En Nesyri.
Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze
HAKEM KADROSU
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ile Giorgio Peretti üstlenecek.
Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasının VAR hakemi Paolo Mazzoleni olarak açıklandı. AVAR'da ise Daniele Doveri görev alacak.