UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

24 Ocak 2025 04:45 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 03:57

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta yapılan 16 maçla sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş listedeki iddialarını sürdürmeye devam ediyor. İşte oynanan karşılaşmaların ardından oluşan son puan durumu..

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftası, oynanan 16 maç ile birlikte sonlandı. Galatasaray​, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş​, İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Türkiye'nin "Kupa 2"deki temsilcilerinden Fenerbahçe​ ise Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla 0-0 berabere kaldı. Haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunda ilk 8 dışına düşen Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı. 9'ar puanı bulunan Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer bularak play-off kotasında kaldı. MİLLİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSI Milli futbolcular Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United ile Rıdvan Yılmaz'ın top koşturduğu Rangers karşı karşıya geldi. Altay, 90 dakikada sahada kalırken, Rıdvan uzatma bölümünde oyundan çıktı. Rangers'in 88. dakikada 1-1 beraberliği yakaladığı maçı Manchester United, 90+2. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 2-1 kazandı. Can Uzun'un 84 dakika süre aldığı müsabakada Eintracht Frankfurt, Ferencvaros'u 2-0 yendi. Can, ceza sahası dışında attığı şık golle müsabakada gol perdesini açan ve takımının galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu. Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada İtalya'nın Roma takımı, deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 1-0 yenildi. Milli savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın süre bulamadığı müsabakada Ajax, sürpriz şekilde Letonya ekibi RFS'ye 1-0 mağlup oldu. SONUÇLAR UEFA Avrupa Ligi​'nde 7. haftada son günde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle: Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1 AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-0 Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 0-0 Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya): 2-3 Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 2-0 Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 3-1 Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda): 2-3 Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 2-3 Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-1 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-0 Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 3-1 PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya): 2-0 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz): 2-1 Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka): 0-2 RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda): 1-0 Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa): 1-0 TABLODA SON DURUM İlgili Haberler TBF Disiplin Kurulu Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi! Fenerbahçe Lyon maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe tur şansını son haftaya bıraktı