Tgrt Haber
Haberler>Futbol>UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Ocak 2025 04:45 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 03:57
UEFA Avrupa Ligi&#039;nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta yapılan 16 maçla sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş listedeki iddialarını sürdürmeye devam ediyor. İşte oynanan karşılaşmaların ardından oluşan son puan durumu..

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftası, oynanan 16 maç ile birlikte sonlandı. Galatasaray​, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş​, İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu - 1. Resim

Türkiye'nin "Kupa 2"deki temsilcilerinden Fenerbahçe​ ise Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu - 2. Resim

Haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunda ilk 8 dışına düşen Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı. 9'ar puanı bulunan Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer bularak play-off kotasında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu - 3. Resim

MİLLİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Milli futbolcular Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United ile Rıdvan Yılmaz'ın top koşturduğu Rangers karşı karşıya geldi. Altay, 90 dakikada sahada kalırken, Rıdvan uzatma bölümünde oyundan çıktı.

Rangers'in 88. dakikada 1-1 beraberliği yakaladığı maçı Manchester United, 90+2. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 2-1 kazandı.

Can Uzun'un 84 dakika süre aldığı müsabakada Eintracht Frankfurt, Ferencvaros'u 2-0 yendi. Can, ceza sahası dışında attığı şık golle müsabakada gol perdesini açan ve takımının galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.

Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada İtalya'nın Roma takımı, deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 1-0 yenildi.

Milli savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın süre bulamadığı müsabakada Ajax, sürpriz şekilde Letonya ekibi RFS'ye 1-0 mağlup oldu.

SONUÇLAR

UEFA Avrupa Ligi​'nde 7. haftada son günde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1

AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-0

Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 0-0

Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya): 2-3

Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 2-0

Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 3-1

Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda): 2-3

Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 2-3

Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-0

Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 3-1

PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya): 2-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka): 0-2

RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda): 1-0

Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa): 1-0

TABLODA SON DURUM

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu - 4. Resim

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu - 5. Resim

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi: 3 temsilcimiz de iddiasını sürdürüyor! İşte puan durumu - 6. Resim

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
İtalyanuefa avrupa ligigalatasaraybeşiktaşFenerbahçe

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...