Ajet indirimli bilet kampanyası başlattı. Hangi uçuşlar indirimli belli oldu

08 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:58

Yakın zamanda kurulan havayolu şirketi Ajet yolcularına indirimli bilet kampanyası duyurusu yaptı. İndirimli biletlerin geçerli olduğu uçuş güzergahları da açıklandı.

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AJET uygun fiyatlı uçak bileti kampanyası! AJET uçak bileti fiyatı belli oldu

AJET uygun fiyatlı uçak bileti kampanyası! AJET uçak bileti fiyatı belli oldu

Türkiye’nin uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan hava yolu şirketi AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na özel indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu.

AJET İNDİRİMLİ BİLET NE KADAR?

AJet'in duyurduğu kampanyaya göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkışlı, Çukurova Uluslararası Havalimanı inişli uçuşlarda biletler tek yön olarak 499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı kalkışlı Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı inişli biletler de yine kampanya dahilinde, 499 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

AJET İNDİRİMLİ BİLET NE ZAMANA KADAR?

Firmadan yapılan açıklamada 8-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulan toplamda 20 bin indirimli bilet, 20 Kasım-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda geçerli olacak.

Vergi ve harçlar dahil sadece 499 TL’den satışa sunulan basic sınıfı biletler yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.