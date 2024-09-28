Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirimli bilet! AJet indirimli uçak bileti kampanyası başladı

28 Eylül 2024 15:40 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:13

AJet indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirimli bilet satışı gerçekleşecek. Gazi, şehit ve yakınları, yurt içi biletlerde yüzde 50'ye Türkiye çıkışlı ve/veya varışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20'ye varan indirim bilet alabilecek. Engelli vatandaşlar ise yurt içi uçuşlarında yüzde 20'ye, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25'e varan indirimden faydalanacak.

AJet​'ten ucuz bilet müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve AJet'in ortak iş birliği kapsamında indirimli bilet satışları başladı. Ucuz biletlerden şehit yakınları, gaziler​, gazi yakınları ve engelliler yararlanacak.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirimli bilet satışı yapacak. Bu kapsamda gazi, şehit ve gazi yakınlarına, yurt içi biletlerde yüzde 50'ye Türkiye çıkışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20'ye varan indirim uygulanacak.

UÇAK BİLETİ ALIRKEN ENGELLİ İNDİRİMİ VAR MI?

Engelli vatandaşlar da yurt içi uçuşlarında yüzde 20'ye, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25'e varan indirimli bilet alabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat şu ifadeleri kullandı;

''Millî Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz.''