AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Olağan Kongresi ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

05 Şubat 2025 09:27 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti Genel Merkez 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi bugün yapılacak. Vatandaşlar tarafından AK Parti Kongresi'nin ne zaman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün nerede olduğu merak ediliyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce MilletvekiliAyşe Keşir tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün (5 Şubat 2025 Çarşamba) AK Parti Genel Merkez 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan kongrenin ne zaman, saat kaçta başlayacağı belli oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 5 Şubat 2025 Çarşamba günü programı açıklandı. AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN? Milletvekili Ayşe Keşir tarafından açıklanan bilgilere göre AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi bugün saat 11:30'da başlayacak. Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14:00'da katılması bekleniyor. Milletvekili Keşir konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canla başla, ilk günkü heyecanla... Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongremize katılımızı bekleriz." Canla başla, ilk günkü heyecanla...



Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongremize katılımızı bekleriz.



⏰ 11.30



🗓️ 5 Şubat Çarşamba… pic.twitter.com/V2XMzjQXTj — Ayşe Keşir 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@aysekesir) CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUGÜN NEREDE? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk önce AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Daha sonra Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeie ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Çalışma Yemeği"nin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek. 14:00 AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi (Ankara Kapalı Spor Salonu)

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi (Ankara Kapalı Spor Salonu) 18:30 Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier’i Resmi Karşılama Töreni ve İkili Görüşme (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier’i Resmi Karşılama Töreni ve İkili Görüşme (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) 19:30 Çalışma Yemeği (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

Çalışma Yemeği (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) 20:30 Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Ortak Basın Toplantısı (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) İlgili Haberler Son dakika | Ankara'da bir kritik zirve daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüşecek Son dakika | Ankara'da tarihi zirve! Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüştü Son dakika | Erdoğan'dan Suriye'nin zaferine destek! 'İlişkiyi büyütmek için çaba içerisindeyiz'