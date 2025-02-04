Son dakika | Erdoğan'dan Suriye'nin zaferine destek! 'İlişkiyi büyütmek için çaba içerisindeyiz'

04 Şubat 2025 20:43 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 21:23

Son dakika haberi: Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. İki isim akşam yemeğinin ardından basın açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şara’yı Ankara’da ağırladı ve iki lider düzenledikleri basın toplantısında dünyaya önemli mesajlar verdi. Erdoğan Suriye'ye desteklerinin devam edeceğini ifade ederken Şara ise Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Son dakika haberine göre, Suriye’de 61 yıllık Baas ve 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, ikinci yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şara’yı Ankara’da ağırladı ve iki lider düzenledikleri basın toplantısında dünyaya önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Suriye halkının yıllardır süren zulüm ve katliamlara karşı verdiği mücadelenin sonunda zafer kazandığını belirtti. Erdoğan, "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed el-Şara’yı Ankara’da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve muhterem heyetine Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ZAFER SURİYE HALKININ OLMUŞTUR!

Suriye halkının 13,5 yıl boyunca büyük acılar yaşadığını vurgulayan Erdoğan, "Kimyasal silah kullanımı dahil her türlü insanlık dışı katliama maruz kalan Suriye halkı, zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi. 8 Aralık itibarıyla zafer Suriye halkının olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BÖLGEMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz.Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son 2 aydır yoğun çaba içindedir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım.

"FİKİR BİRLİĞİNDE OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUM"

Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Sayın Şara ile bu ilke üzerine bina edilen samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenlik ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun PYD olsun her türlü mücadelede Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Kampların kontrolü bakımından yanlarında olduğumuzu teyid ettik. Ahmed Şara kardeşimin terör karşısındaki güçlü iradesinden dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum.

"2 AYDIR ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Siyasi gelişmeler üzerinde de durduk. Kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke ideresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı yaklaşımı destekliyoruz. Suriye'nin harap olmuş şehirleri, kritik altyapının yeniden imarı konusunda gerekli desteğe hazırız. Gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım, ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu faaliyete geçirdik. THY Şam'a uçuşlarını başlattı. Yeni yönetimin ilk 2 ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin, halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden olduğu gibi Türkiye'den birçok bakan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz. İman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiç şüphe duymuyoruz. Bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi ve manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan ziyaretleri, bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, sözü sayın Cumhurbaşkanına vermeden evvel kendisine üstlendiği bu onurlu vazifede Yüce Allah'tan muvafakiyetler temenni ediyorum."

"İLİŞKİMİZİ DERİN BİR STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE DÖNÜŞTÜRME ARZUSUNDAYIZ"

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara:

"Teşekkür ederim sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum davetinden ve görmüş olduğumuz sıcak misafirperlikten dolayı. Suriye halkı Türkiye'nin kurumları, devletinin ve halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Şu anda Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. Suriye ile Türkiye arasındaki işbirliği tarihe dayanmaktadır. Kurtuluş savaşında Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi. Ortak coğrafyayı paylaşmaktayız. Kültürümüz, sosyal yapımız aynıdır. İki ülkenin halkı çok güçlüdür her zaman böyle devam edecektir. İlişkilerimizi derin bir stratejik işbirliğini dönüştürme arzusundayız. İnsani, ekonomik, kültürel alanlarda işbirliğine gitmeliyiz. Ortak stratejilerden bir tanesi güvenlik alanında olacaktır. Tehditleri ele aldık. Özellikle Suriye'nin kuzey ve doğusunda uluslararası baskıların İsrail'e mutlaka uygulanması lazım, 67 sınırlarına dönmesi lazım. Türkiye ile tekrar ticareti canlandıracağız. Altyapının yeniden yapılanması konusunda, Suriye'nin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite olmasını istemekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha teşekkür ediyor, kendisini Suriye'ye davet ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu gerçekleşecektir. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."