Suriye lideri Ahmed el-Şara'dan Ankara ziyaret öncesinde önemli mesaj: Türkiye'ye söz verdik!

04 Şubat 2025 09:08 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:29

Suriye'nin yeni lideri Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Türkiye ziyareti öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şara, ''Türkiye'ye söz verdik'' diyerek yaptığı açıklamayla terör örgütlerine önemli bir mesaj iletti.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Şara, Ankara'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde önemli mesajlar verdi. Suriye'deki terör örgütü hakkında açıklamalarda bulunan Şara, bu konuda Türkiye'ye söz verdiklerini ifade etti.

Özel Suriye TV kanalına konuşan Şara, ''Türkiye’ye PKK’nın Suriye topraklarında barınamayacağına dair söz verdik'' dedi. Şara'nın Suriye'deki terör örgütlerine verdiği bu mesaj, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiği bir dönemde büyük yankı uyandırdı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÖNEMLİ MESAJ

Şara'nın bu sözleri dün açıklamalarda bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde sivil yönetiminin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed'e de bir cevap oldu. İsrail medyasından The Jerusalem Post'a konuşan sözde sorumlu Ahmed, Suriye'deki birçok bölge ve kesimin kendi yönetimine sahip olduğunu öne sürerek, herkesin tek bir sistem altında toplanmasının "iç savaşa yol açacağını" iddia etti.

Türkiye ve Suriye'nin terör örgütlerine son çağrısı ise silah bırakarak, Suriye'de silahlı grupların tek bir ordu çatısı altında toplanması gerektiğini belirtmişti.

KRİTİK ZİYARET ÖNCESİ ÇARPICI MESAJLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şara’nın Ankara ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından yeniden inşa edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin, Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz.” dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın 4 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak görüşmelerde, Suriye’deki son gelişmeler, ekonomik toparlanma süreci ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırılacak. İki ülke arasında atılacak ortak adımlar ele alınırken, Suriye’nin geçiş dönemi yönetimine uluslararası platformlarda sağlanabilecek destekler de değerlendirilecek.

Şara’nın ziyaretinin, Suriye’nin yeniden yapılanma süreci ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceği açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor.