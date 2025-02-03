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Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara Türkiye'ye geliyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: TRT Haber
03 Şubat 2025 12:28 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:47
Suriye&#039;nin yeni lideri Ahmed el-Şara Türkiye&#039;ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davet etti, Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara Türkiye'ye geliyor. Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, yarın Ankara'ya ziyaretini gerçekleştirecek. 

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. 

Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara Türkiye'ye geliyor - 1. Resim

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ziyarete dair açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacağını, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceğini ifade etti.

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacağını belirten Altın, "Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: TRT Haber

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