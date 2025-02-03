Türkiye ve Suriye'nin çağrısı karşısında terör örgütü PKK/YPG İsrail'den yardım istedi!

03 Şubat 2025 11:38 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:12

Türkiye ve Suriye'nin ''Silahlı grupların tek bir ordu çatısı altında toplanma'' çağrısı karşısında Terör örgütü PKK/YPG İsrail'den yardım istedi. Terör örgütünün Suriye'deki sözde sivil yönetiminin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed İsrail medyasına konuştu.

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Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Suriye'de ise yeni lider Ahmed el-Şara'nın ''Silahlı grupların tek bir ordu çatısı altında toplanması'' çağrısı karşısında terör örgütü PKK/YPG tutuştu. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde sivil yönetiminin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed İsrail medyasından The Jerusalem Post'a konuştu.

Ahmed, Suriye'deki birçok bölge ve kesimin kendi yönetimine sahip olduğunu öne sürerek, herkesin tek bir sistem altında toplanmasının "iç savaşa yol açacağını" iddia etti.

Ahmed, Heyet Tahrir Şam ve Suriye yönetimine yönelik yaptırımların kaldırılma hazırlıklarından da rahatsız olduklarını belirterek, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin yeni Suriye ordusuna ancak özel statüyle katılabileceğini savundu.

"İsrail ve Yahudi halkı rol almadığı takdirde" Orta Doğu'da demokratik bir çözümün gerçekleşmeyeceğini iddia eden Ahmed, Suriye'deki sınır bölgelerinin güvenliği için "İsrail'in sürece dahil olması gerektiğini" öne sürdü.

"SURİYE'DE SİLAHLI GRUPLAR TEK BİR ORDU ÇATISI ALTINDA TOPLANMALI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde güncel bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin Suudi Arabistan merkezli Asharq News televizyonuna yaptığı değerlendirmede Suriye'de silahlı grupların tek bir ordu çatısı altında toplanması gerektiğini belirtti. Suriye'deki yeni yönetimin önündeki en önemli dosyalardan birinin tüm tarafların anlaşabilmesi olduğuna işaret eden Fidan şunları söyledi:

"Ülkedeki silahlı grupların artık tek bir ordu çatısı altında toplanması ve tek bir meşru devlet organının ancak silah taşımaya ve güç kullanmaya yetkili olması. Bütün modern devletlerde olması gereken budur. Birden fazla silahlı grubun, silahlı unsurun olması farklı otoritelere bağlı, bu iç savaşın bir zemini demektir, bu kabul edilebilir bir konu değil."

Fidan, bu grupların yeni dönemde milli ordu altında bir araya gelmesinin önemli olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin en üst düzeydeki yapıcı etkisini kullandığını söyledi.

"HİÇBİR GRUBUN ELİNDE SİLAH BULUNMASINI KABUL EDEMEYİZ"

Suriye'de ise yeni yönetimin lideri olan Ahmed el-Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu.

Şara, Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir." ifadelerini kullanmıştı.