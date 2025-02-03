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PKK'lı teröristlerden Münbiç'te hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Yeni Şafak
03 Şubat 2025 09:56 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:48
PKK&#039;lı teröristlerden Münbiç&#039;te hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eli kanlı terör örgütü PKK, Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Şehrin güney girişinde yapılan saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Münbiç kentinin güney girişinde PKK'lı teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. 

Bomba yüklü Suzuki marka aracın dünden beri park halinde olduğu bildirilirken, bombanın bölgede çalışan kadın işçileri taşıyan 30 kişilik bir otobüsün geçişi esnasında infilak ettiği öğrenildi.

PKK'lı teröristlerden Münbiç'te hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

12 ÖLÜ, 18 YARALI VAR

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğunluğu kadın 12 sivil hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

PKK'lı teröristlerden Münbiç'te hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

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Kaynak: Yeni Şafak

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