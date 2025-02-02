Terör örgütü PKK/YPG Ahmed Şara’nın Cumhurbaşkanlığını tanımadı!

02 Şubat 2025 22:45 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 22:48

Terör örgütü PKK/YPG, devrim lideri Ahmet Şara'nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildiği toplantıya karşı çıktı. Terör örgütünün, sözde sivil yönetimi adı altında yaptığı açıklamada, "Şam'daki otorite" nitelemesi yapıldı. İşte detaylar…

29 Ocak'taki toplantıda, Ahmet Şara, geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan edilmiş, 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığı, Baas Partisi, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiği, 8 Aralık tarihinin de Suriye'nin milli bayramı olarak ilan edildiği duyurulmuştu. Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'deki sözde sivil yönetimi adı altında yapılan açıklamada, Ahmed Şara'nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildiği toplantı hedef alınarak, Suriye'de ademi merkeziyetçi bir yapı kurulması talebi dillendirildi.

"ŞAM'DAKİ OTORİTE" NİTELEMESİ

Terör örgütünün, sözde sivil yönetimi adı altında yaptığı açıklamada, "Şam'daki otorite" nitelemesi kullanılarak, geçici yönetimin tanınmadığı üstü kapalı şekilde belli edildi. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesinin devrildiği son harekattan sonra, Askeri Operasyonlar İdaresi tarafından 29 Ocak'ta yapılan toplantının ve sonuçlarının hedef alındığı açıklamada, katılımcılar arasında "terörist" oluşumların da bulunduğu iddia edildi.

PKK/YPG KARŞITI PROTESTOLAR

Toplantının gerektiği kadar kapsayıcı olmadığı ve eksik kaldığı öne sürülen açıklamada, Şam'daki Emevi Meydanı ve diğer bazı şehirlerde PKK/YPG karşıtı protestoların yapılmış olması da eleştirildi. Ayrıca örgütün mesajında, Suriye için ademi merkeziyetçi bir yapı savunuldu.