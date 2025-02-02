Bakan Hakan Fidan'dan net mesaj! "Suriye'de teröre yer yok"

02 Şubat 2025 13:48 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 14:13

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katarlı mevkidaşı Ali Sani ile birlikte Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'de teröre yer olmayacağının altını çizen Bakan Fidan, 'Umudumuz kan dökülmeden bu sorunun çözülmesi' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katarlı mevkidaşı Ali Sani ile birlikte Doha'daki ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DE TERÖRE YER YOK"

"Suriye'de teröre yer yok. Çatışmalar bölgede istikrarsızlığı tetikliyor. Suriye'ye desteğimiz devam devam edecek. Acil ihtiyaçlara yönelik tüm adımlar atılıyor.

"SURİYE'DE BELİRSİZLİKLER KALKACAKTIR"

Suriye'de belirsizlikler kalkacaktır. Filistin halkının Gazze'den sürülmesine tamamen karşıyız. İnsanlık hukukuna aykırı bir teklif. Gazze'den çıkarılacak yararılara yardım konusunda hazırız.

"GAZZE'DE ATEŞKESİN KESİNTİSİZ SÜRMESİ BİZİM İÇİN ÖNCELİK"

Gazze'de ateşkesin kesintisiz bir şekilde devam etmesi bizim için öncelik. Ateşkesten sonra yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. İsrail'in engelleyici tavırlardan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak bu konuda çok büyük bir hassasiyetimiz var. Yardımlarımızı en iyi ve en hızlı şekilde nasıl ulaştırırız bunun gayreti içindeyiz.

"DİĞER ÜLKELER DE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKLAR"

Ateşkes anlaşmasının şartlarından biri olan belli Filistinli mahkumların serbest bırakıldıktan sonra Filistin topraklarında kalmaması konusu var. Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşmaya destek vermek için diğer ülkelerle birlikte Türkiye olarak da serbest bırakılan Filistinlilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettiler. Diğer ülkeler de üzerine düşeni yapacaklar, yeter ki ateşkes anlaşması hayata geçsin ve devam etsin"